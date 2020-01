Eurolega 2019-2020: l’Olimpia Milano ospita lo Zenit San Pietroburgo. Obbligatorio vincere (Di venerdì 3 gennaio 2020) Torna in campo oggi in Eurolega l’Olimpia Milano contro i russi dello Zenit San Pietroburgo. Dopo un periodo difficile, che ha di fatto vanificato l’ottima partenza dei meneghini nella massima competizione continentale, il sodalizio di coach Messina ha assolutamente bisogno di vincere dato che, al momento, si trova intrappolato nelle sabbie mobili della bassa zona playoffs, con il rischio che anche la più banale delle sconfitte rischi di precludergli il passaggio al turno successivo. In un momento di forma non esaltante come quello che stanno vivendo attualmente i portacolori del team del capoluogo lombardo, trovarsi ad affrontare la squadra, numeri alla mano, più debole del torneo, è un’assoluta manna dal cielo. Infatti, lo Zenit attualmente occupa l’ultimo posto in classifica, con 4 vittorie e 12 sconfitte, e ha ottenuto appena due successi nelle ultime undici uscite nella ... Leggi la notizia su forzazzurri

zazoomnews : Eurolega 2019-2020: il Fenerbahce espugna il Pireo con 32 di De Colo. Il Vitoria respinge la rimonta del Barca -… - zazoomblog : Eurolega 2019-2020: il Fenerbahce espugna il Pireo con 32 di De Colo. Il Vitoria respinge la rimonta del Barca -… - zazoomnews : Eurolega 2019-2020: il Fenerbahce espugna il Pireo con 32 di De Colo. Il Vitoria respinge la rimonta del Barca -… -