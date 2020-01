Ettore Messina, Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo 73-72: “Siamo contenti, ma ci manca un acuto in trasferta” (Di sabato 4 gennaio 2020) Milano – L’Olimpia Milano di Ettore Messina torna a vincere in Eurolega alla fine del girone d’andata. I meneghini infatti nel 17esimo turno della maggiore competizione europea per club sono riusciti a superare al Forum d’Assago lo Zenit San Pietroburgo con il punteggio di 73-72. Un’affermazione arrivata al photofinish che consente alle “Scarpette Rosse” di consolidare la settima posizione in classifica, frutto di record pari a 9 vittorie e 8 sconfitte. Ecco quali sono state le parole del coach italiano al termine della gara: “Non è stata una partita facile, era prevedibile. Avevamo addosso un po’ di nervosismo e questo si è visto nelle nostre percentuali. Siamo contenti comunque di averla portata a casa con un po’ di mal di stomaco, grazie anche al supporto dei nostri tifosi. Non faccio le pagelle, voglio rivedere la partita ... Leggi la notizia su oasport

