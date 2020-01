Erri De Luca dedica una poesia a Nicoletta Dosio, 73enne arrestata per proteste NoTav (Di venerdì 3 gennaio 2020) Erri De Luca dedica una poesia a Nicoletta Dosio, 73enne arrestata per proteste NoTav Lo scrittore Erri De Luca ha dedicato una poesia a Nicoletta Dosio, 73enne attivista No Tav della Valle di Susa arrestata il 30 dicembre in esecuzione di una pena detentiva. “È l’ora di domani, Nicoletta / la cella è un giorno avanti / perché tu sei quel giorno”, sono i versi conclusivi della poesia, il cui testo è iniziato a circolare su internet. “Arresto eseguito a Bussoleno della professoressa Nicoletta Dosio, anni settanta, per pacifica protesta civile. Il carcere si arricchisce di una magnifica persona”, aveva scritto Erri De Luca su Twitter alla notizia dell’arresto. Intanto, dal carcere delle Vallette di Torino, dove è rinchiusa, Nicoletta Dosio dice “no a richieste di grazia o a provvedimenti di clemenza che riguardino soltanto la mia persona”. ... Leggi la notizia su tpi

