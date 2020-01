Epifania, il pediatra: “Sì alla cioccolata, no al carbone o allo sprint finale dei compiti” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tutti pronti con i cioccolatini e le caramelle da mettere nella calza della Befana. L’ultimo weekend di festa si preannuncia il più dolce dell’anno e i bambini meritano un po’ di relax prima di ricominciare la scuola, oltre alla bella sorpresa dei dolciumi. E’ il consiglio del pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, che spiega: “Basta seguire la regola delle 3 C: niente compiti delle vacanze nell’ultimo giorno di festa, no al carbone nella calza perché i bambini cattivi non esistono, pertanto non c’è motivo di ‘multarli’ o punirli (oltretutto il carbone potrebbe far loro cadere l’autostima o far elaborare idee ansiogene o ancora colpevolizzarli“. E, infine, “sì al cioccolato“. L’Epifania – dice l’esperto ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

