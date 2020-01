Energa Olimpia, Campanile: “2019 da incorniciare. Ora puntiamo alla vetta” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Archiviato il 2019 in casa Energa Olimpia Volley. Anno che resterà per sempre impresso negli annali della società pallavolistica di San Salvatore Telesino e dopo 45 ininterrotti anni di attività agonistica e di formazione sportiva per le giovani generazioni è riuscita a coronare il sogno del salto di categoria ed approdare in Serie B2. Un campionato quello cadetto che la dirigenza sta affrontanto con la stessa caparbietà ed attenzione di sempre: tanta programmazione, tanto sacrificio ed impegno. Le pantere anche in cadetteria stanno dimostrando di essere una squadra di altissima classifca (1 sola sconfitta e secondo posto in graduatoria). La prima squadra ha lavorato in maniera soda anche durante le festività natalizie ed è già in palestra da 2 gennaio per preparare al meglio la sfida al vertice in programma sabato 11 ... Leggi la notizia su anteprima24

