Elettra Lamborghini completamente struccata: la [FOTO] ha sconvolto il web (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’esuberante ereditiera, Elettra Lamborghini, ieri sera ha deciso di sconvolgere i suoi fan con uno scatto decisamente incredibile. Elettra senza filtri Autoironica senza dubbio e divertente com’è, Elettra si è presa in giro pubblicando un fermo immagine in cui appare completamente struccata. E’ stata beccata mentre involontariamente fa una smorfia occhi chiusi e bocca aperta. La verità è che alla Twerking Queen non importa, è sempre stata sotto i riflettori senza alcun tipo di filtro. Ha partecipato a reality show di ogni tipo a cominciare da “Super Shore“, passando per “Gran Hermano Vip“, “Geordie Shore” e infine “Acapulco Shore“, in cui veniva seguita attimo per attimo dalle telecamere nascoste e non. La sua vita è da sempre di dominio pubblico e lo ha dimostrato con il suo ultimo successo, il ... Leggi la notizia su velvetgossip

