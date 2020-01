Elena Santarelli in bikini alle Maldive accusata di stare a dieta si prende le sue rivincite (Foto) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le accuse sono sempre le stesse nei confronti di Elena Santarelli che in vacanza alle Maldive si mostra in bikini rivelando ancora una volta la sua magrezza (foto). Niente dieta, ormai è stanca di ripeterlo a chi finge di non leggere, di non sentire. La showgirl però non ci sta e blocca gli hater ormai stufa di leggere sempre le stesse frasi. A chi la esorta a mangiare di più perché troppo magra e un pessimo esempio per le giovanissime risponde per le rime; non è la prima volta ma ormai è chiaro che si tratti di pura cattiveria nei suoi confronti. Vacanze di Natale al caldo per Elena Santarelli, una luna di miele con i figli e ovviamente con Bernardo Corradi, un momento tanto desiderato. Fisico tonico e asciutto, Elena continua ad allenarsi e gli hater a commentare. La splendida showgirl è sempre stata molto magra ma negli ultimi mesi il suo metabolismo è anche più accelerato e non c’è ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

