Effetto Ibra per il Milan: boom di follower sui social network (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ibrahimovic social network Milan – Un vero e proprio boom. E’ quello fatto registrare sui social network dal Milan, a seguito dell’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic da parte del club. Nella settimana dal 27 dicembre al 3 gennaio, i rossoneri hanno fatto registrare una crescita significativa. In particolare – scrive l’ANSA -, il Milan ha toccato … L'articolo Effetto Ibra per il Milan: boom di follower sui social network Leggi la notizia su calcioefinanza

