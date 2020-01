Ecco il ruolo degli 007 israeliani dietro l’attacco contro Soleimani (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gli echi delle esplosioni che nella notte tra giovedì e venerdì a Baghdad hanno ucciso il generale Soleimani, sono subito arrivati anche in Israele. Lo Stato ebraico è direttamente interessato dagli eventi accaduti in Iraq: il generale iraniano rimasto vittima del blitz era nella lista dei principali nemici del paese, un personaggio visto con sospetto per il suo ruolo di braccio militare e diplomatico di Teheran proteso verso il medio oriente. Per questo la notizia della sua morte non è certo potuta passare inosservata. Tuttavia c’è un altro motivo per il quale il governo israeliano deve essere interessato al blitz avvenuto a Baghdad: secondo il sito Debka files, a fornire supporto all’operazione americana potrebbe essere stato anche il servizio di intelligence di Tel Aviv. Un ruolo israeliano nella morte di Soleimani? Debka files, come riporta l’AdnKronos, è un sito ... Leggi la notizia su it.insideover

