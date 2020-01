È record per il film di Zalone. Il produttore: “Mi hanno chiamato dagli Usa per capire il fenomeno italiano” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il film di Checco Zalone è nelle sale cinematografiche da soli tre giorni ed è già record. Il primo gennaio, giorno di debutto di Tolo Tolo, scrive il Corriere della Sera, sono state 1 milione e 175mila le persone che si sono messe in fila per vedere la pellicola. L’incasso è stato di 8 milioni, 680 mila 232 euro. Anche questo record, visto che Zalone ha battuto il suo primato precedente, stabilito nelle prime 24 ore di “Quo Vado?”, che era di 7 milioni, 360 mila 192 euro. Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni del produttore del film, Pietro Valsecchi: «E’ un film che passerà alla storia, è il più grande caso del cinema italiano. Dovevamo gestire una nuova era di Zalone, la sua maturazione». Valsecchi racconta anche come ha commentato Zalone la notizia del record. «Ci siamo sentiti al telefono, è in grande ansia, è l’uomo più ansioso che conosca e non riesce a ... Leggi la notizia su ilnapolista

lucianonobili : In un film contano coraggio e ambizione. E in #ToloTolo ci sono entrambi Il risultato è leggero e profondo. E magar… - Agenzia_Ansa : #Zalone fa record, 8,7 mln in un giorno per #ToloTolo #ANSA - riotta : Ascolti record per discorso #Mattarella @Quirinale elogi perfino da chi voleva #impeachment Salvini invece lo accus… -