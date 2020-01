Duro scontro tra Fabrizio Corona e il giornalista Alberto Dandolo: “mi vuoi rimandare in carcere? Cog**ne” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Pochi giorni fa Fabrizio Corona è uscito dal carcere: all’ex re dei paparazzi infatti è stato concesso di riabilitarsi in un centro specializzato di Milano, una decisione che ha portato l’uomo a pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni scatti contenenti discorsi sulla famiglia, sui valori e sulla voglia di riscattarsi. In queste ore però una nuova indiscrezione rischia di rovinare i piani del diretto interessato. Secondo il giornalista Alberto Dandolo, Corona sarebbe stati infatti avvistato in un bar di Lambrate (Milano) con al seguito una sorta di troupe composta da operatori, telecamere e truccatrici. Una segnalazione che potrebbe certamente causare problemi a Corona poiché andrebbe in contrasto con le disposizioni del Magistrato di Sorveglianza di Milano riguardanti l’uscita dell’uomo dal carcere. Fabrizio Corona respinge le accuse Dopo lo ... Leggi la notizia su trendit

