Dramma alla stazione, uomo travolto e ucciso da treno (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tragedia sui binari ferroviari a Sant’Antimo, comune in provincia di Napoli. Alle prime luci dell’alba una persona è stata investita da un treno rimanendo schiacciata. Inutili i soccorsi, purtroppo la persona è morta sul colpo. Le generalità della vittima non sono state ancora diffuse. La linea ferroviaria Napoli-Formia è stata interrotta, come comunicato dalla “Rete ferroviaria Italia”, per quasi 4 ore per consentire i rilievi del caso. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e il magistrato di turno: come da prassi in questi casi, bisognerà ora ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare le precise cause della morte. Non è esclusa l’ipotesi suicidio. La circolazione è poi ripresa, completamente, soltanto alle ore 9.30, circa 4 ore dopo il tragico incidente mortale: i treni hanno accumulato fino a 120 minuti di ritardo, 9 ... Leggi la notizia su anteprima24

