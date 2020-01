Dottoressa del 118 aggredita a Napoli. Ambulanza bruciata a Sassari (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dottoressa aggredita a Napoli, si tratta del terzo caso in 48 ore. A Sassari bruciata un’Ambulanza. Il presidente del 118: “Intervenga il Governo”. ROMA – Il personale del 118 continua ad essere nel mirino in tutta Italia. Nella giornata di venerdì 3 gennaio 2020 una Dottoressa è stata aggredita a Napoli. A dare notizia di questa nuovo episodio è stata la pagina Facebook ‘Nessuno tocchi Ippocrate’. Secondo il racconto, il medico è stato insultato e strattonato davanti all’ospedale San Giovanni Bosco. Soccorritore aggredito a Milano, Ambulanza in fiamme a Sassari L’episodio di Napoli non è l’unico nelle ultime ore. Un uomo di 60 anni, soccorritore di una croce, è stato aggredito a calci e pugni da un ubriaco che poi ha danneggiato anche l’Ambulanza. La persona in chiaro stato di ebrezza è stata arrestata dalla ... Leggi la notizia su newsmondo

