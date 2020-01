Dopo il raid l'America manda altri 3.500 soldati in Medio Oriente (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo il raid aereo in cui è rimasto ucciso il generale Qassem Soleimani, gli Stati Uniti hanno deciso di inviare altri 3.500 soldati in Medio Oriente. Lo hanno riferito tre funzionari della Difesa e un ufficiale militare a Nbc News. Le nuove truppe saranno dispiegate in Iraq, Kuwait e altre parti della regione in risposta alle minacce giunte Dopo la morte del generale. Leggi la notizia su huffingtonpost

