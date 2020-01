Don Matteo 12, Nino Frassica su l’attrice di Anna: “Non siamo amici” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Don Matteo, Maria Chiara Giannetta (Anna Olivieri): la confessione di Frassica Maria Chiara Giannetta è il capitano Anna Olivieri di Don Matteo. Entrata nel cast della fiction di Rai1 nell’undicesima stagione, l’attrice sarà protagonista anche della dodicesima che partirà giovedì 9 gennaio. In un’intervista doppia sulle pagine del settimanale Oggi, l’attrice di Anna Olivieri si è confrontata con Nino Frassica che in Don Matteo veste i panni dell’amatissimo Maresciallo Cecchini. “Io la frequento solo sul set, non siamo ancora amici, prima di diventare amico di qualcuno io ci debbo lavorare almeno 10 anni, deve avere la mia stessa età e deve anche essere stato un mio vecchio compagno di scuola”. Sono state queste le parole di Nino Frassica che ha voluto scherzare parlando del rapporto con Maria Chiara Giannetta, Anna Olivieri di Don Matteo ... Leggi la notizia su lanostratv

