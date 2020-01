Domenica in e gli ospiti della diciassettesima puntata (Anteprima Blogo) (Di venerdì 3 gennaio 2020) puntata largamente dedicata ai bambini e alla festa della Befana quella in onda il 5 gennaio su Rai1 di Domenica in. ospiti di Mara Venier per festeggiare i più piccini il piccolo coro Le dolci note che intoneranno alcune delle canzoni più celebri dedicate ai bimbi.Poi ritorna in studio Sandra Milo per proseguire il racconto della sua vita e dei suoi amori iniziato Domenica scorsa. Torna poi da Mara il comico ed attore Teo Teocoli e protagonista di una lunga intervista a cuore aperto con Mara sarà l'attrice Nancy Brilli. Verrà raccontata la storia dello scrittore Arturo Mariani, ragazzo nato con una sola gamba e che racconterà a Mara la sua storia, la sua vita, la sua esperienza di disabile nel mondo di oggi. Si aggiungeranno poi alla schiera di ospiti di Mara Domenica Gabriele Cirilli, Gianfranco Vissani che sarà protagonista di una intervista esclusiva con Mara , Silvan, i Me ... Leggi la notizia su blogo

