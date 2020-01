Disney+: Il dottor Dolittle, Mamma, ho perso l'aereo e altri film sono scomparsi dal servizio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il dottor Dolittle, Mamma, ho perso l'aereo, Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York e Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare sono spariti dal catalogo di Disney+ senza avviso da parte di Disney. Con l'inizio del nuovo anno, Il dottor Dolittle, Mamma, ho perso l'aereo, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare e altri film sono scomparsi dal servizio streaming Disney+ senza avviso. Gli utenti desiderosi di rivedere cult come Mamma, ho perso l'aereo, Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York e I ragazzi vincenti si sono accorti con loro grande sorpresa che i titoli non sono più disponibili su Disney+. Finora Disney non ha rilasciato alcun commento sulla misteriosa scomparsa. Disney+: cos'è, come funziona, uscita in Italia e catalogo Mentre compagnie come HBO e Netflix diffondono bollettini ... Leggi la notizia su movieplayer

cinespression : New post: WandaVision: la serie introdurrà il Dottor Destino nel MCU? -