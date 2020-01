Diawara: «Roma squadra importante. Sono cresciuto» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il centrocampista della Roma Diawara racconta le proprie esperienze nel corso degli ultimi anni in Serie A Amadou Diawara ha raccontato la propria crescita nel corso degli anni ai microfoni della tv ufficiale della Roma. Ecco le parole del centrocampista giallorosso: «Sicuramente Sono cresciuto tanto come calciatore, ma anche come persona. Al Bologna ho trovato giocatori di esperienza come ad esempio Mirante che ho ritrovato qui a Roma». «Anche al Napoli ho trovato giocatori molto importanti che mi hanno aiutato tanto come Koulibaly, Hamsik e Jorginho. Adesso Sono in una squadra importante, ma devo migliorare ancora, ho solo 22 anni». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

