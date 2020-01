Dialogo nel buio a Milano: il percorso organizzato dall’Istituto dei ciechi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nella città di Milano sono davvero molte le mostre da vedere, ma ne esiste anche una da non vedere. Il Dialogo nel buio è una mostra-percorso, che vi farà immergere completamente in un’altra realtà. Qui è possibile camminare nell’oscurità accompagnati da una guida non vedente, che aiuterà i partecipanti ad ambientarsi in alcune situazioni quotidiane, ma vissute in un modo totalmente differente da quello a cui si è abituati. Olfatto, tatto, udito e gusto entreranno in azione per sostituire la vista. Dialogo nel buio a Milano La nostra è la società dell’apparenza. Abituati ad apparire e ad avere sempre tutto a portata di mano, spesso ci dimentichiamo del buio e di chi vive la quotidianità in modo diverso. È proprio per questo che a Milano è nata questo percorso immerso nella totale oscurità, grazie all’iniziativa dell’Istituto dei ciechi. In via Vivaio 7, dei ... Leggi la notizia su notizie

Quirinale : #Mattarella: Non soltanto per il richiamo della sua arte e dei paesaggi, per la sua creatività e per il suo stile d… - Antonio55708705 : RT @SantaLuciaIRCCS: Quasi ogni azione può essere trasformata in parole chiave espresse con immagini raccolte in tabelle. Funziona così la… - Marina31297272 : RT @SantaLuciaIRCCS: Quasi ogni azione può essere trasformata in parole chiave espresse con immagini raccolte in tabelle. Funziona così la… -