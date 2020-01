Dessì, senatore M5S: “Perdiamo pezzi, se ne andranno anche altri” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il senatore M5S Dessì esprime preoccupazione dopo l’espulsione di Paragone e la fuoriuscita di deputati: “In una settimana abbiamo perso pezzi, non è assolutamente un segnale di forza” “Abbiamo perso un pezzo di quelli che guardano a sinistra e un altro pezzo di quelli che guardano a destra. Ciò non rappresenta per nulla un segnale … L'articolo Dessì, senatore M5S: “Perdiamo pezzi, se ne andranno anche altri” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

dinunziogio : RT @GiancarloDeRisi: Parte la fuga dei grillini: 'Andranno via anche altri' La denuncia è del senatore del M5S, Emanuele Dessì: 'Le decisio… - Federicobarald3 : RT @GiancarloDeRisi: Parte la fuga dei grillini: 'Andranno via anche altri' La denuncia è del senatore del M5S, Emanuele Dessì: 'Le decisio… - fabbonas : Di solito non retwitto Agi perché è sempre schierata a sx ma questo articolo di Dessi’ senatore 5s mi sembra una fo… -