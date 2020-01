Dell XPS 13 2020, ufficiale il nuovo notebook ultrasottile che esordirà al CES di Las Vegas (Di venerdì 3 gennaio 2020) Come accade ormai sempre più spesso, anche Dell ha anticipato tramite comunicato stampa il nuovo notebook ultrasottile XPS 13 2020, che mostrerà tra qualche giorno dal vivo al CES di Las Vegas. La nuova versione Dell’ultrasottile ha visto una completa reingegnerizzazione del notebook, con l’introduzione di una cerniera che consente l’apertura con una sola mano e l’integrazione di un display da 13.4 pollici nelle dimensioni di un portatile da 11, grazie all’eliminazione quasi completa Delle cornici attorno allo schermo. Il pannello InfinityEdge inoltre ha un rapporto di 16:10 ed è il 25 % più luminoso rispetto a quello Delle precedente generazione. Come sempre la scocca, assai curata nel design, è realizzata con materiali pregiati come lega di alluminio, fibra di carbonio, fibra di vetro e vetro temprato Gorilla Glass 5, per un’eleganza senza ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Dell XPS 13 2020, ufficiale il nuovo notebook ultrasottile che esordirà al CES di Las Vegas - setteBIT : I computer Dell (XPS, Inspiron, Vostro, Alienware e serie G) diventeranno + amichevoli con chi usa dispositivi iOS,… - frankrai96 : Il nuovo Dell XPS 13” ha uno schermo più grande e cornici ancora più sottili -