Delfini avvistati nel mare di Balestrate, il video è uno spettacolo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un gruppo di Delfini nuota nelle acque di Balestrate e le immagini sono spettacolari. Risale a questa mattina l’avvistamento di un branco di Delfini nei pressi del porto del centro in provincia di Palermo. Il video è stato pubblicato dal sindaco di Balestrate Vito Rizzo su Facebook e ora sta diventando virale sul web. L’incontro con i Delfini è stato filmato di mattina da Enzo Purpura. Il gruppo di cetacei ha avvistato la barca che stazionava di fronte il porto turistico di Balestrate e l’hanno accompagnata per un lungo tratto nuotando a pelo d’acque e giocando con le onde. Un avvistamento particolare è quello di Balestrate di questi bellissimi cetacei che si sono lasciati ammirare e riprendere in tutta la loro bellezza. In estate la località balneare viene presa d’assalto da migliaia di visitatori. Balestrate è famosa per le sue grandi spiagge e per la ... Leggi la notizia su direttasicilia

Delfini avvistati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Delfini avvistati