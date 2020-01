De Telegraaf: l’Ajax lascia la corsa a Vertoghen, Napoli favorito (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Napoli è alla ricerca di un sostituito per Koulibaly che molto probabilmente lascerà la formazione azzurra in estate, secondo le voci di mercato il successore sarebbe stato individuato in Jan Vertoghen. Il difensore del Tottenham è in scadenza di contratto e il Napoli sembra convinto a fargli una proposta. ma il club azzurro non è l’unico sulle tracce del difensore. Fino ad oggi anche l’Ajax aveva dimostrato interesse verso di lui, ma secondo quanto riferisce il De Telegraaf, il calciatore attualmente ha uno stipendio che si aggira sui 4 milioni di euro, una cifra fuori portata per gli olandesi Inoltre il Tottenham per cederlo in questa finestra di mercato vorrebbe la stessa cifra investita quasi otto anni fa per prelevarlo proprio dal club olandese. Una richiesta ritenuta irricevibile dall’Ajax vista l’età del calciatore. L'articolo De Telegraaf: l’Ajax ... Leggi la notizia su ilnapolista

