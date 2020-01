David e Victoria Beckham: l’anno è iniziato in famiglia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il battesimo di Harper e Cruz BeckhamIl battesimo di Harper e Cruz BeckhamÈ iniziato all’insegna della famiglia il 2020 di David e Victoria Beckham. L’ex calciatore e la moglie si trovano nelle Cotswolds, dove hanno una tenuta di campagna, e dove insieme ai quattro figli stanno trascorrendo qualche giorno di relax. A raccontarli, uniti e felici come sempre, un bel ritratto tutti insieme, condiviso da Beckham sul suo account Instagram. Oltre alla moglie, il primogenito Brooklyn, 20 anni, che ricorda sempre di più il padre, complice anche l’ultima acconciatura, la stessa che Becks sfoggiava in campo negli anni d’oro, Romeo, 17, Cruz, 14, e Harper, 8 anni. Non solo Brooklyn, però, sembra imitare lo stile del padre, come hanno fatto notare via social i fan dell’ex campione. La genetica fa la sua parte, e i ragazzi sono tutti in un’età in cui è bello ... Leggi la notizia su vanityfair

