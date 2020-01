D’Amato: in primavera prima Conferenza Regionale su Salute Mentale (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma – “In primavera svolgeremo la prima Conferenza Regionale sulla Salute Mentale e potremmo pensare di farla proprio ad aprile in occasione della ricorrenza dell’apertura nel Lazio della prima REMS (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) che fu inaugurata nel 2015 a Pontecorvo per il superamento degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari)”. Lo ha annunciato l’Assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato che questa mattina, accompagnato dal Rettore dell’Universita’ di Tor Vergata, prof. Orazio Schillaci e dal prof. Alberto Siracusano, ha effettuato una visita presso l’SPDC (servizio psichiatrico di diagnosi e cura) di Tor Vergata. “Il 2020 sara’ per la nostra Regione l’anno della Salute Mentale- ha proseguito l’Assessore ... Leggi la notizia su romadailynews

