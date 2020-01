Damascelli: il Napoli si muove poco sul mercato dopo aver distrutto il presepe allestito negli anni passati (Di venerdì 3 gennaio 2020) Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive di mercato. Definisce il calciomercato “maleducato, arrogante, spocchioso”, dice che “serve a mascherare errori ed omissioni estive, è una pezza a imprevisti causati da infortuni o prestazioni negative”. Ma soprattutto, che sul mercato di gennaio si stanno muovendo le squadre che in classifica sono già piazzate bene, più delle altre. “Si muovono le prime in classifica che, stando ai punti, non ne avrebbero bisogno. Si agitano meno quelle in corsa alle loro spalle, mentre ne avrebbero maggiore necessità”. Tra queste, quella che si muove poco, scrive Damascelli, è il Napoli. “Si muove appena il Napoli dopo aver distrutto il presepe allestito negli anni passati”. Sul calciomercato conclude: “Poche le trattative vere, molte, moltissime le balle, alcune colossali, messe in circuito dai cosiddetti ... Leggi la notizia su ilnapolista

