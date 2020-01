Dalla reunion dei Nirvana agli indizi sul nuovo album dei Foo Fighters: Dave Grohl è senza freni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ciò che si vociferava fosse un semplice evento chiamato Dave Grohl & Friends sarà una reunion dei Nirvana. La grande sorpresa per la leggendaria band di Seattle, orfana di Kurt Cobain dall'aprile 1994, è arrivata nelle ultime ore: il 4 gennaio al teatro Palladium di Los Angeles si terrà lo show Heaven Is Rock And Roll e sul palco saliranno Marilyn Manson, le L7, i Cheap Trick, la figlia di Dave Grohl Violet e tanti altri. Non è tutto, perché sullo stesso palco insieme all'attuale frontman dei Foo Fighters saliranno anche Krist Novoselic e Pat Smear, rispettivamente ex bassista ed ex chitarrista turnista dei Nirvana. Sono stati svelati, dunque, i nomi dei "friends" che fino ai giorni scorsi erano rimasti un mistero. In precedenza i Nirvana si sono riuniti in poche occasioni di cui l'ultima è stata nel 2018 in occasione di un concerto dei Foo Fighters durante il festival ... Leggi la notizia su optimaitalia

