Dal Bhutan all’insospettabile Wisconsin: le migliori destinazioni 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dove viaggeremo nel 2020? Quali saranno le città e i paesi che scopriremo in questo nuovo decennio? Incrociando le previsioni e i trend, proviamo a immaginare le destinazioni migliori. Le indicazioni più popolari e mainstream arrivano, ovviamente, dalla Lonely Planet. Come ogni anno le famosissime guide, in grado di influenzare le vacanze dei turisti di mezzo mondo, pubblicano il loro Best in Travel: un volume che suggerisce le top 10 del 2020 divise in quattro categorie (paesi, città, regioni e mete economiche), con un occhio alla sostenibilità. Bhutan (foto: Getty Images). Il gradino più alto podio dei paesi da non perdere nel 2020 è occupato dal Bhutan, in Asia. Un piccolo paradiso himalayano che ha sposato una filosofia di turismo ad alto valore e a basso impatto, che si traduce in un’importante tassa giornaliera per visitarlo. Ne vale la pena, assicura la Lonely: in questo modo il ... Leggi la notizia su wired

ironorehopper : @AlRobecchi Pensate un po'! Noi quaggiù ci siamo presi, in ordine temporale nella stessa decade del principino: B.,… - edoardotroiani : Posti limitati – Gruppo max 20 partecipanti VIAGGIO IN BHUTAN E NEPAL Il Festival di Thimpu Dal 21 Settembre al 2… -