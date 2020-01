Dal 20 gennaio per lavori Galleria Giovanni XXIII chiude in direzione Pineta Sacchetti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma – Prevista per le ore 22 del 20 gennaio la chiusura completa della “canna nord”, direzione Pineta Sacchetti, della Galleria Giovanni XXIII per i lavori di rifacimento dell’asfalto, della segnaletica stradale orizzontale e verticale e per la manutenzione dei pannelli fotoriflettenti in Galleria. E’ quanto fa sapere il Campidoglio in una nota. I lavori, che avranno un costo complessivo di 5 milioni di euro, saranno divisi in due fasi: l’intervento sul primo tratto avra’ una durata di circa 75 giorni. La seconda fase prevede il rifacimento della “canna sud”, in direzione dello Stadio Olimpico – via Salaria. I lavori complessivamente dureranno 150 giorni. Oltre alla realizzazione dell’asfalto nuovo saranno riqualificati i marciapiedi interni alla Galleria, rimessi in quota i tombini, installati gli attenuatori ... Leggi la notizia su romadailynews

carlosibilia : Dal 1 gennaio 2020 è realtà la riforma della #prescrizione voluta dal @Mov5Stelle e dal Ministro @AlfonsoBonafede.… - MarroneEmma : STUPIDA ALLEGRIA ft. @izimuzic Fuori dal 10 gennaio su tutte le piattaforme digitali. Grazie amico mio è stato bel… - enpaonlus : Caccia, l'Enpa attacca: 'Dal 2 gennaio potranno essere uccisi i cuccioli e le madri di caprioli e daini' - … -