Dakar 2020: i favoriti delle moto. Toby Price cerca il tris, Matthias Walkner e Sam Sunderland primi sfidanti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mancano solamente due giorni e scatterà ufficialmente la Dakar 2020. La corsa più dura del mondo quest’anno si disputerà in Arabia Saudita, tra dune del deserto e condizioni davvero al limite per i protagonisti. Tutti gli occhi saranno su Fernando Alonso e la gare delle auto? Non è del tutto vero. La competizione delle moto, infatti, si annuncia come la più incerta e vibrante del calendario. Come ogni altra occasione le due ruote regaleranno diversi grandi favoriti e una prova che non ammetterà il minimo errore. In questa gara, infatti, il minimo errore sarà decisivo, sia a livello di cadute, sia di orientamento nei lunghissimi tratti in mezzo al deserto. Chi saranno, dunque, i favoriti tra le moto in questa edizione 2020 della Dakar? I nomi sono diversi e ognuno di loro vanta credenziali di tutto rispetto per puntare al gradino più alto del podio. Sono lontani gli anni nei quali ... Leggi la notizia su oasport

