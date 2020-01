"Da Mozart a Sanremo ho la musica nel sangue" - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Paolo Giordano Il cantautore sarà in gara tra le Nuove Proposte «Mio padre mi dice sempre: La vita non è un like» «Papà Alessandro mi ha detto: fai quello che ti piace perché la vita non è basata sui like». A ventun anni appena compiuti, Leo Gassmann arriva in gara tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo dopo essersi fermato alla semifinale di X Factor 12 e non aver ancora fermato il solito luogo comune del figlio di. Padre attore, nonno leggenda, il primo pregiudizio che deve superare è sempre lo stesso: quanto pesa il tuo cognome? «Mi reputo un ragazzo fortunato, ma la mia è una condizione anche impegnativa», ha detto. In realtà, quando inizia a cantare è da solo con la sua voce, bella e dolce. E di persona ha i modi eleganti del bravo ragazzo. In gara porterà Vai bene così: «L'ho composta mentre la mamma buttava la pasta, avevo bisogno di scrivere quei concetti e di ... Leggi la notizia su ilgiornale

