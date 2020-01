Cultura, Sicilia: a Naxos e Taormina al via il 5 gennaio le domeniche gratis al museo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Benedetta dal sole invernale che accende i colori della natura in Sicilia, riparte domenica 5 gennaio la #domenicalmuseo – iniziativa del MIBAC, Ministero per i beni e le attività Culturali e per il turismo – che vedrà aperti gratuitamente al pubblico dalle 9 alle 16 (orario invernale) i siti del Parco Archeologico Naxos Taormina: museo e Area Archeologica di Naxos, Teatro Antico di Taormina, che mercoledì 1°gennaio 2020 hanno registrato insieme 1382 visitatori, circa il 20% in più del Capodanno 2019, quando furono complessivamente 1152 (+19.9%). Temporaneamente chiusa l’Isola Bella, dove la mareggiata della settimana scorsa ha lievemente danneggiato le aree di accoglienza suggerendo alla direttrice del Parco, l’archeologa Gabriella Tigano, di “dirottare” i custodi al Palazzo Ciampoli di Taormina, per estendere le visite alla mostra di archeologia subacquea, inizialmente ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Regione_Sicilia : #Cultura: domenica ingresso gratuito nei musei - - GDS_it : #Musei e parchi archeologici gratis in #Sicilia : i siti aperti domenica - SiciliaPreziosa : Per il weekend del #3gennaio a #Siracusa è possibile ammirare la #mostra con il dipinto della Crocifissione di Sant… -