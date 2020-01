Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, mostra per la prima volta il suo pancione (Di venerdì 3 gennaio 2020) A dare la felice notizia la prima volta, è stato il famoso attore Luca Argentero, che ha annunciato che tra poco diventerà papà, con la pubblicazione di una foto sul suo profilo personale Instagram, insieme alla sua compagna Cristina Marino, mentre si guardano, si sorridono e si stringono le mani. Ha accompagnato l’immagine con la frase: ” io e te… diventeremo tre”! Eccola qui di seguito: Dopo la pubblicazione del post, sono state migliaia le reazioni dei fan dell’attore, che si sono congratulati nei commenti, così come i suoi colleghi. In seguito Luca Argentero non ha diffuso ulteriori notizie, nonostante la curiosità del mondo del web. I due innamorati si sono conosciuti sul set di vacanze ai Caraibi e nonostante la loro differenza di età di 10 anni, si sono amati sin ... Leggi la notizia su bigodino

