Crisi Usa – Iran, Stati Uniti pronti a mandare soldati in Libano dalla base di Vicenza in Italia (Di sabato 4 gennaio 2020) Usa pronti a mandare soldati in Libano dall'Italia Gli Stati Uniti hanno preallertato le loro truppe di stanza a Vicenza che potrebbero essere dispiegate in Libano a difesa dell'ambasciata Usa a Beirut. Si tratta – riferiscono i media americani – di un numero di militari che va da 130 a oltre 700 unità. Lo ha riferito una fonte del Pentagono che ha voluto mantenere l'anonimato.

