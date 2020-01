Crisi Provincia, Valentino: “Si prenda atto di un fallimento evidente” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Carmine Valentino, segretario Provinciale del Pd, sulla recente Crisi registrata dalla Provincia. Di seguito il testo integrale: “La convocazione dei consiglieri Provinciali, emanata dal Presidente per il 9 gennaio p.v., palesa un’evidente volontà di schivare la «questione politica» apertasi nella coalizione di centrodestra che, poco più di un anno fa, ha condotto Di Maria alla guida della Rocca dei Rettori. Una Crisi profonda e lacerante che il centrodestra, logorato al suo interno, ha mostrato in questi ultimi giorni con plastica evidenza. Ci saremmo aspettati, consumata la Crisi, analisi e discussioni politiche che coinvolgessero tutti i gruppi rappresentati in Consiglio Provinciale e ogni singolo Consigliere. Sarebbe stata la via maestra per tentare di «mettere ordine», dando ... Leggi la notizia su anteprima24

