Crisi M5s, la Lega punta agli scontenti per far cadere il governo (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Lega di Matteo Salvini punta agli scontenti del Movimento 5 Stelle per rovesciare il governo. E il calendario politico gioca a favore del Centrodestra. La Lega punta agli scontenti del Movimento 5 Stelle. La Crisi dei pentastellati rappresenta una ghiotta occasione per il partito di Matteo Salvini, che potrebbe andare a rafforzarsi a discapito della maggioranza di governo. Crisi Movimento 5 Stelle, la Lega punta agli scontenti “Le porte della Lega sono sempre aperte per le persone oneste e di buona volontà, che non vogliono morire col Pd ma vogliono cambiare l’Italia“, è il messaggio della Lega ai ribelli del Movimento 5 Stelle. L’invito è rivolto soprattutto ai senatori. A Palazzo Madama il governo si regge su una maggioranza instabile, e qualche cambio di casacca potrebbe mettere in seria difficoltà la maggioranza. Il sogno di Salvini è ovviamente ... Leggi la notizia su newsmondo

