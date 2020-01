Crisi M5s, chi sono i deputati che lasciano il Movimento dopo l’espulsione di Paragone (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tutta colpa della legge di Bilancio, o forse no. Passate le feste natalizie e appena dopo il brusio di governo sull’approvazione della riforma Bonafede (che a partire dal 2020 rimodellerà la prescrizione dopo il primo grado di giudizio) è tempo per una nuova fase di Crisi per il gruppo politico dei pentastellati. Complice anche la discussa espulsione del senatore e giornalista Gianluigi Paragone, l’emorragia di deputati che escono dal Movimento 5 stelle sembra non volersi arrestare. La diaspora dei grillini continua. Chi sono i deputati che lasciano il M5s A dire addio a Luigi Di Maio sono i deputati Angiola e Rospi che confluiranno nel gruppo Misto. Il primo, 51 enne originario del tarantino, è professore di Economia all’Università di Foggia. La causa non sembrerebbe essere strettamente collegata alla polemica sulla Legge di Bilancio (approvata dopo solo due letture ... Leggi la notizia su notizie

