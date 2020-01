Creative Lab Napoli, corsi gratuiti per diventare manager di cultura: il bando scade il 7 gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) scade il 7 gennaio 2020 il bando di selezione per partecipare alla seconda edizione del corso di formazione gratuito Creative Lab Napoli rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 con idee imprenditoriali a vocazione culturale e sociale. Creative Lab Napoli è il percorso formativo e laboratoriale – coordinato dal professor Lello Savonardo del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli in collaborazione con l’Osservatorio territoriale giovani (Otg), la Fondazione Idis-Città della Scienza, Mad Entertainment Spa e Ufficio K srl – che intende creare un ponte tra il territorio, le imprese e le istituzioni culturali, fornendo le chiavi interpretative e gli strumenti più efficaci per valorizzare le diverse forme di creatività giovanile al fine di promuovere nuove forme di imprenditoria sociale, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali della ... Leggi la notizia su ildenaro

