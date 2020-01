Così il Campidoglio ha “dimenticato” di spendere 700 milioni in opere pubbliche (Di venerdì 3 gennaio 2020) Settecento milioni di opere pubbliche saltate. Mentre Virginia Raggi e Gianni Lemmetti si autoelogiano perché hanno chiuso il bilancio in tempo con la legge sugli Enti Locali, come già era successo all’epoca della Giunta Marino, il Messaggero spiega oggi come è stato ottenuto questo risultato: evitando di spendere 700 milioni di euro disponibili per le opere pubbliche. Cioè mezzo punto di Pil nazionale, che potrebbe servire per costruire strade, riammodernare la flotta degli autobus o migliorare il welfare. Così il Campidoglio ha “dimenticato” di spendere 700 milioni in opere pubbliche Ma che invece non è stato utilizzato per incapacità progettuale e ritardi burocratici. Da Palazzo Senatorio trapela la notizia che “l’overshooting” sarebbe pari a quasi il 70 per cento del miliardo totale che lo scorso anno si doveva impegnare sugli investimenti per progetti con una ... Leggi la notizia su nextquotidiano

