Cosenza, l’imprenditrice che ha fatto arrestare la prefetta: “Per me sono state fondamentali l’appello di Gratteri ai calabresi onesti” (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Non avrei potuto fare diversamente. Da tempo sono impegnata nel sociale e spesso mi è capitato di pronunciare frasi del tipo: ‘In questa terra dobbiamo scegliere da che parte stare subito!’. Ecco, questa volta, ho capito che toccava a me”. La pensa così Cinzia Falcone, l’imprenditrice che ha denunciato la prefetta di Cosenza Paola Galeone. Dalla sua denuncia è nata l’inchiesta che ha portato la prefetta ai domiciliari con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità. Tutto nasce da un dialogo tra Galeone e Falcone, con al prefetta che segnala all’imprenditrice problemi nei documenti ha presentato per partecipare a una gara per l’affidamento dei servizi di gestione dei centri collettivi di accoglienza. La contropartita – cioè una mazzetta da 700 euro – appare all’improvviso. La tangente, è l’ipotesi della procura, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

