CorSport: il Napoli si muove per Carrasco ma tutto dipende dal futuro di Callejon e Mertens (Di venerdì 3 gennaio 2020) La priorità, per il Napoli, resta Lobotka, resta il regista. Poi verrà il resto, scrive il Corriere dello Sport. E nel resto sono compresi Koutris e Carrasco. Scrive il quotidiano sportivo: “sulla corsia di sinistra qualcuno servirà, ormai è una necessità, e rimane aperta una finestra per Koutris (24) dell’Olympiacos; ma gli scatti prolungati si avvertiranno sempre sulla corsia, però quella di destra, dove c’è un nome che affascina più di chiunque altro, è quello di Yannick Carrasco (26), belga, esterno di talento e di corsa che s’è stancato della Cina e ha nostalgia dell’Europa, sa che lo vogliono all’Atletico Madrid ma soprattutto al Napoli”. Carrasco piace molto a Giuntoli, ma costa parecchio e in questo caso occorre prima capire cosa sarà di Mertens e Callejon. “E’ un’ossessione per Giuntoli, ma qui ballano svariati milioni di euro, poi ci sono da verificare i ... Leggi la notizia su ilnapolista

