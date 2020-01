Corso Francia, maxiconsulenza dei pm di Roma per ricostruire l’incidente (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo l’interrogatorio di Pietro Genovese proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente che la notte tra il 21 e il 22 dicembre è costato la vita a due sedicenni travolte su Corso Francia. A piazzale Clodio si è svolto un vertice tra inquirenti per procedere alla nomina di consulenti, a cui sarà affidato un mandato di sessanta giorni per completare le verifiche. In primo luogo chi indaga punta ad accertare la velocità a cui procedeva il suv e il punto preciso dell’impatto con le due ragazze in modo da poter chiarire, definitivamente, se le due vittime fossero sulle strisce pedonali. In questo ambito i pm, che procedono per omicidio stradale plurimo, vogliono chiarire anche il funzionamento dei semafori così come sollecitato nei giorni scorsi dai legali dei familiari di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. La prossima settimana verranno ascoltati una serie di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

