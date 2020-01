Conte visita Bianca, la prima nata in Italia nel 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Giuseppe Conte visita Bianca, la prima nata del nuovo decennio: “Dobbiamo lavorare perché l’Italia non diventi un paese sempre più anziano”. In visita al primo bambino nato nel 2020, il premier Giuseppe Conte, allineandosi al discorso di fine anno del Presidente Sergio Mattarella, ha parlato dell’attenzione che lo Stato deve avere nei confronti dei giovani. Giuseppe Conte visita Bianca, la prima nata del nuovo decennio Con un messaggio condiviso sulla propria pagina Facebook, Giuseppe Conte ha fatto sapere di aver fatto visita alla piccola Bianca, la prima nata del nuovo decennio. Il Presidente del Consiglio ha sottolineato l’emergenza legata al calo di nascite in Italia e ha rilanciato l’impegno del governo, che deve mettere anche e soprattutto i giovani nelle condizioni di poter fare una famiglia, rilanciando il dato delle nascite per ... Leggi la notizia su newsmondo

