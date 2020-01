Conferenza stampa Ibrahimovic in DIRETTA VIDEO: segui il LIVE (Di venerdì 3 gennaio 2020) Questa mattina si terrà la Conferenza stampa di presentazione per Zlatan Ibrahimovic, seguite con noi la DIRETTA VIDEO delle prime parole dello svedese. Dopo oltre un mese di ipotesi, leak, dichiarazioni, smentite e timori, Zlatan Ibrahimovic è atterrato a Milano. La conferma dell’accordo era arrivata prima della fine del 2019, ma il calciatore è giunto … L'articolo Conferenza stampa Ibrahimovic in DIRETTA VIDEO: segui il LIVE è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

AntoVitiello : AC Milan comunica che la Conferenza stampa dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic si terrà venerdì 3 gennaio a Casa Milan alle ore 10. - fattoquotidiano : Conte, l’annuncio durante la conferenza stampa di fine anno: “Separiamo Scuola e Università in due ministeri. I nom… - GiuseppeConteIT : ?? In diretta da Villa Madama la conferenza stampa di fine anno: -