Conferenza stampa Ibrahimovic: «Il Milan mi ha ridato la gioia di giocare a calcio»LIVE (Di venerdì 3 gennaio 2020) Conferenza stampa Ibrahimovic: lo svedese si presenterà a giornalisti e tifosi dalla sala stampa di Casa Milan Dopo aver vissuto un intenso primo giorno tra arrivo a Milano, visite mediche ed allenamento a Milanello, Zlatan Ibrahimovic è pronto a parlare in Conferenza stampa a giornalisti e tifosi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Conferenza stampa Ibrahimovic: LIVE «L’ultima volta che ero al Milan non volevo andare via. La situazione era complicata e non potevo fare niente. L’importante p che sono qui adesso e farò di tutto per migliorare le cose. Quando sono venuto dal Barcelona ho sempre detto che il Milan mi ha ridato la voglia di giocare a calcio». «Vengo per aiutare, per migliorare le cose. Ho visto la squadra da lontano e dobbiamo pensare ad una partita alla volta. La squadra può fare di più. Ho sempre detto che bisogna lavorare tanto e credere in se ... Leggi la notizia su calcionews24

