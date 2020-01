Conferenza stampa Carli: «Serenissimi per il caso Nandez» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Conferenza stampa Carli: le parole del direttore sportivo del Cagliari sul mercato che faranno i rossoblù Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in Conferenza stampa organizzata alla Sardegna Arena. Queste le sue parole. Nandez – «Siamo qui anche per parlare di questo, visto che il mercato è iniziato: si rischia poi di fare tanta confusione. Nahitan sta bene, anche oggi si è allenato col gruppo: è tornato bello carico, si è riposato. Lui è un giocatore del Cagliari, la squadra ha fatto un girone d’andata ottimo e non vedo perché il Cagliari debba vendere i titolari. Poi non so, se arrivano offerte da 80 o 90 milioni si vedrà: per noi il 2020 è un anno molto importante, con il presidente Giulini abbiamo pensato che sia stato il giusto anno per ricostruire. E il caso Barella dello scorso gennaio insegna, su Nandez siamo Serenissimi. Spero che faccia una ... Leggi la notizia su calcionews24

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - vaticannews_it : #3gennaio Un anno di preparazione per l'arcidiocesi di #Torino in vista del Capodanno di Taizè. Oggi la conferenza… - DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic non perdona un giornalista Simpatico siparietto in conferenza stampa Il VIDEO ??? -