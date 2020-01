‘Con te sono cresciuto…’: Eros Ramazzotti, il lutto difficile da dimenticare, lo straziante messaggio su IG [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Eros Ramazzotti ricorda il suo caro amico morto un anno fa Gli ultimi mesi sono stati abbastanza movimentati per Eros Ramazzotti. Infatti, dopo l’operazione alle corde vocali, il noto cantante è finito al centro del gossip per la sua clamorosa separazione dalla moglie Monica Pellegrinelli. Nonostante per il momento si trova in vacanza nei Paesi caldi con la figlia Aurora e il genero Goffredo Cerza, l’artista romano ha ricordato un suo caro amico che è venuto a mancare esattamente un anno fa. Il ricorso su Instagram per Adelio Cogliati Per Eros Ramazzotti non è stato solo un valido collaboratore, ma anche un grandissimo amico per l’artista capitolino ed ex marito della Hunziker e della Pellegrinelli. Stiamo parlando di Adelio Cogliati, noto paroliere, il quale è stato autori di molte delle canzoni del padre di Aurora, come ad esempi: Adesso Tu e Se bastasse una vera ... Leggi la notizia su kontrokultura

juventusfc : «Il mio 2020 non poteva iniziare meglio di così. Sono molto contento, è una grande giornata per me, per la mia fami… - RobertoBolle : Sono davvero felice, commosso ed immensamente grato per questo grande successo di Danza con Me. Quando abbiamo iniz… - borghi_claudio : Iniziare l'anno con uno che ti dice che la spesa dello Stato sono soldi sottratti alle mamme e ai papà per i loro bambini? Fatto! ?? -