Come Lucia Borgonzoni vuole sprecare i soldi dell’Emilia-Romagna per il referendum sull’autonomia (Di venerdì 3 gennaio 2020) All’epoca dei referendum per l’autonomia attuati dalla Lega in Veneto e in Lombardia abbiamo spiegato Come la sceneggiata del voto fosse uno spreco di soldi ad usum propaganda del Carroccio, in quanto l’Emilia-Romagna aveva attivato la stessa procedura per ottenerla inviando una raccomandata. Infatti oggi la Regione è, insieme a veneti e lombardi, seduta sul tavolo del governo per l’attuazione di quello che ha richiesto all’epoca. E infatti Lucia Borgonzoni, candidata della Lega, ieri durante la presentazione della sua lista civica ha proprio promesso un referendum sull’autonomia, Come riporta oggi il Corriere di Bologna. C’è da ricordare che l’Emilia-Romagna guidata da Bonaccini ha chiesto l’autonomia su 15 delle 23 materie possibili, a differenza delle due Regioni a guida leghista che vogliono competenza ... Leggi la notizia su nextquotidiano

matteosalvinimi : Pur di non scusarsi e non ammettere la cantonata presa, la signora #Concita sostiene che il disgustoso tweet, da le… - LESOVICI : RT @matteosalvinimi: Pur di non scusarsi e non ammettere la cantonata presa, la signora #Concita sostiene che il disgustoso tweet, da lei r… - luciaisoardii : LUCIA ODDIO MA SEI DIMAGRITA! COME HAI FATTO??!? stress :) -