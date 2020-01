Come l’applauso di Salvini a Trump per Soleimani ha fatto infuriare i suoi fans (Di venerdì 3 gennaio 2020) Matteo Salvini sulla sua pagina facebook oggi ha composto un elogio di Donald Trump e degli Stati Uniti dopo l’omicidio del capo delle Forze al-Quds, Qassem Soleimani con i droni. La scelta di Salvini risponde all’esigenza di legittimare la Lega agli occhi degli USA dopo l’endorsement del presidente americano nei confronti di Giuseppi Conte, che il Capitano non aveva preso benissimo. Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell’Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà. Ma c’è un problema che evidentemente il Capitano non ha considerato: i suoi fans non l’hanno presa per niente bene. I “veri patrioti” che riponevano qualche speranza nel Matteo Nazionale si sono improvvisamente accorti ... Leggi la notizia su nextquotidiano

