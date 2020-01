Classifica Tour de Ski femminile 2020: Therese Johaug al comando dopo la quinta tappa in Val di Fiemme, ma Oestberg rimane vicina (Di venerdì 3 gennaio 2020) Continua a non dare il colpo del KO definitivo Therese Johaug al Tour de Ski 2020: dopo la quinta tappa in Val di Fiemme, infatti, il vantaggio della norvegese nei confronti della connazionale Ingvild Flugstad Oestberg, a causa dell’abbuono favorevole a quest’ultima, scende a 19 secondi, che non diventano di meno solo per la rottura del bastoncino che ha portato la detentrice dietro alla leader di Coppa del Mondo nel finale. Resta sempre corta la Classifica, con sei fondiste racchiuse in 49 secondi alla vigilia della sprint di domani che potrebbe rimescolare tante carte. Classifica Tour DE SKI femminile dopo LA quinta tappa 1 Johaug Therese NOR 1:51:14 2 OESTBERG Ingvild Flugstad NOR +0:19 3 NEPRYAEVA Natalia RUS +0:32 4 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR +0:33 5 ANDEON Ebba SWE +0:38 6 WENG Heidi NOR +0:49 7 WENG Tiril Udnes NOR +1:57 8 HENNIG Katharina GER +2:12 9 MAUBET ... Leggi la notizia su oasport

